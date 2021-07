Mercato Inter, esuberi e situazioni da definire in uscita: il punto

In casa Inter ci sono alcune situazioni di mercato che andranno definite in tempi brevi. I giorni passano e si avvicina sempre più il primo impegno ufficiale. Inzaghi ha bisogno di avere a disposizione il prima possibile i giocatori obiettivi di mercato. Per fare questo, si lavora in uscita.

Tra gli indiziati a lasciare Milano ci sono Nainggolan, Vidal e Sanchez. Il club nerazzurro deve abbassare il monte ingaggi, una delle priorità richieste dalla proprietà Suning. Ingaggi alti per i tre giocatori, per vari motivi potrebbero lasciare l'Inter.

Rescissione consensuale con buonuscita, questa la modalità che la società nerazzurra potrebbe attuare per definire queste situazioni. Non solo l'ingaggio alla base di questi possibili addii.