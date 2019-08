(ID) Zapata, l'agente: "Per ora solo voci, se arrivasse un'offerta..."

Dopo l'ottima stagione disputata con la maglia dell'Atalanta, Duvàn Zapata è pronto a riconfermarsi. Per il colombiano, complice la rottura tra l'Inter e Mauro Icardi, di recente si è parlato di un possibile approdo in nerazzurro.

La nostra redazione, per capirne di più, ha contattato in esclusiva Fernando Villarreal, agente che cura gli interessi dell'attaccante classe 1991. A riguardo, Villareal ha detto:

"Per ora sono tutte voci. Nel momento in cui ci sarà altro si valuterà". Insomma, di concreto tra l'Inter e il bomber colombiano ad oggi non c'è nulla. Qualora però il club di Viale della Liberazione decidesse di avanzare un'offerta al giocatore, come detto anche dal procuratore, tale proposta verrà presa senza dubbio in considerazione.

