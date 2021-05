(ID) Wijnaldum Inter, c'è una sola offerta: è dei nerazzurri. I dettagli

Un calciomercato che sarà molto complicato, a causa del post covid. Ricavi in rosso, se non nulli, e costi di gestione elevati. I top club, tra cui l'Inter, stanno lavorando senza sosta per limitare le perdite, tagliando i costi di gestione. Il monte ingaggi è un tema importante,se non fondamentale. Il club nerazzurro è e sarà alle prese con situazioni da sistemare il prima possibile.

Sono tanti gli esuberi in casa Inter: da Nainggolan a Joao Mario, passando per Lazaro, Dalbert e altri calciatori. Da questi, l'Inter può abbassare il monte ingaggi e puntare a giocatori di qualità e quantità per rinforzare la prossima rosa.

Tra questi c'è Wijnaldum, centrocampista del Liverpool. Vi abbiamo raccontato il 24 marzo scorso dell'offerta dell'Inter per il calciatore olandese. Il 12 aprile abbiamo aggiornato il tutto, con l'Inter sempre avanti a tutti. A distanza di quasi due mesi, la situazione non è cambiata.

Sempre presente l'interesse di alcuni top club, tra cui Juventus, Manchester City e Bayern Monaco. E' solo interesse, nulla di più. Ad oggi, l'unica offerta pervenuta all'agente di Wijnaldum è quella dell'Inter.

Il mercato è praticamente fermo, non ci sono soldi, tutti i club stanno attraversando una crisi profonda. Il mercato dei giocatori a parametro zero vede molti nomi importanti. L'Inter tratta Wijnaldum da più di un anno. E' un giocatore di qualità e quantità, che alzerebbe il livello del centrocampo nerazzurro.

Si deve lavorare per sistemare gli esuberi. L'Inter ha la concreta possibilità di prendere il centrocampista del Liverpool.