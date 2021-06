(ID) Wanda Nara vuole riportare Mauro Icardi in Italia

Wanda Nara vuole riportare Mauro Icardi in Italia.

Giuseppe Marotta, due anni fa, ha ceduto il calciatore al Psg per 50 milioni di euro più 22 di bonus. Plusvalenza non da poco per i nerazzurri con un giocatore fuori dal progetto tecnico di Spalletti, prima, di Conte, dopo. A Parigi, però, l’attaccante argentino non è stato certamente la stella della squadra ed ecco dunque la voglia di tornare.

Il 12 aprile, in esclusiva, InterDipendenza ha raccontato dell'incontro avvenuto a Torino tra Wanda Nara e Fabio Paratici. Ora, l'ex dirigente bianconero non c'è più (è sempre più vicino al Tottenham, ndr), ma nei giorni scorsi Wanda Nara, prima delle vacanze in Africa col marito, è andata a Torino per parlare con la dirigenza della Juventus e capire se ci possano (o meno) essere spiragli per un ritorno in Italia. Al PSG Icardi, come detto, ha avuto e ha poco spazio perché chiuso da Mbappe e Kean.

La Juventus deve, però, prima, definire la situazione in attacco: che farà Cristiano Ronaldo? E Dybala e Morata saranno inseriti nella lista dei partenti?

Attenzione, però. A quanto si apprende, non è da escludere la pista Roma. Perché? Mourinho è alla ricerca di un centravanti se Dzeko andrà via. Nelle ultime ore si parla di un'offerta per Belotti del Torino. Icardi potrebbe però essere la sorpresa.

Una cosa è certa oggi, domenica 6 giugno: Wanda Nara sta facendo di tutto per riportare Icardi in Italia.