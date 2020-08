(ID) Vertice Inter, nessuna tensione tra Suning, Marotta e Conte

In attesa del vertice in casa nerazzurra che stabilirà il futuro di Conte, la redazione di interdipendenza.net ha raccolte delle notizie in merito

Possiamo dirlo: c'è grande attesa per il vertice in casa Inter tra Suning, Marotta e Conte. Un incontro che stabilirà il futuro del tecnico nerazzurro, dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della finale di Europa League. Sono molte le voci che parlano di un probabile addio, quasi certo. Altre che parlano di un ribaltone con la permanenza di Conte sulla panchina dell'Inter, La redazione di interdipendenza.net ha raccolto notizie su questo argomento, molto importante e molto delicato. A prescindere dall'andamento dell'incontro tra la dirigenza nerazzurra e Conte, se resterà o andrà via, non sarà un incontro carico di tensione, di contrasti. C'è la voglia di costruire qualcosa di importante, di analizzare e dialogare sui vari motivi che hanno portato a questa situazione. Se ci sarà una veduta comune, il progetto potrebbe continuare insieme a Conte. In caso contrario, le strade si separeranno.