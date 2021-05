(ID), Vanni pt.3: "Sponsor, novità a breve. LionRock sarà liquidato"

Nuova splendida puntata del podcast de La Voce Nerazzurra, ‘Tango e Cash’. Oltre al direttore di InterDipendenza, Matteo Gardelli, all’editore di Inter Dipendenza, Salvatore Impusino e a Nico Spinelli, è intervenuto il giornalista di Repubblica, Franco Vanni che ha parlato del finanziamento di Oaktree.

Ecco le sue parole:

Sul main sponsor: “Per lo sponsor ci saranno per forza novità. Anche qui non so chi sarà, non ve lo so dire. Prima dell’entrata di Oaktree si leggeva di sponsor asiatici, adesso con Oaktree si parla di uno sponsor americani. Quando ho chiesto mi è stato detto che ci stanno lavorando. C’era stata una suggestione su Samsung, arrivavano segnali in questo senso, ma non ho mai avuto la conferma per scriverlo. Il fatto che l’Inter abbia vinto lo scudetto crea sicuramente attrattiva”.

Sulle perdite da stadio: “La cosa buona dei biglietti è che sono soldi che entrano subito senza pagherò. Per far fronte al flusso di casso i proventi da stadio sono vitali. Bravi i tifosi dell’Inter a fare il record di spettatori, brava la società a trovare prezzi accessibili. E’ vero che i proventi nel calcio sono un business remunerativo, ma il tifoso che va allo stadio è sempre gradita. Anche dal punto di vista dei diritti tv perché uno stadio pieno si vende meglio di uno stadio vuoto, tanto che alcune emittenti hanno colorato le tribune. E’ fondamentale il rientro dei tifosi. L’Inter si era tutelata con una polizza per cui in caso di stadi inagibili ci sarebbe stato un risarcimento che ha portato una decina di milioni”.

Sulla posizione di LionRock: “Sicuramente per come è stata chiusa l’operazione non cambia il pacchetto azionario e resta LionRock. E’ probabile che quest’ultima viene liquidata con un’operazione di portage in cui ad una data certa verranno cedute. I soldi con cui Suning può liquidare LionRock è di 33 milioni di euro. Ma a garanzia del finanziamento di Oaktree non ci sono in ballo le quote di LionRock, ma quelle di Suning cioè la maggioranza con i due bond da 375 milioni di euro. A Oaktree non bastano solo i 275 milioni. Servirebbero 700 milioni”.

Su nuovi ingressi nel cda: “Carlo Marchetti sembra che entrerà nel cda come consigliere indipendente messo lì a garanzia del finanziamento. Chi entra porta una competenza il cui ruolo è quello di garanzia che l’Inter sia gestita nel modo più profittevole possibile. Non perché non ci sia fiducia in Suning, altrimenti non avrebbero effettuato il finanziamento. I consiglieri di LionRock si sono fatti da parte del cda, quindi anche questo è un segnale. La cosa positiva per l’Inter è che sono state scelte persone di alto profilo ed è una cosa buona per l’Inter, anche in ottica stadio, che ha già di suo Marotta e Antonello”.

Poi un invito ai tifosi: “Un consiglio ai tifosi dell’Inter, non c’è bisogno di occuparsi di temi di ragioneria, ma bisogna godersi la vittoria di uno scudetto. Fino a ieri aveva un senso avere una preoccupazione, ma adesso i soldi sono arrivati e va bene. Per il futuro, l’interlocuzione è continua e rispetto a Villa Bellini è una situazione più fluida. Non è che la società e il tecnico non si parlano. Conte adesso ha vinto lo scudetto e non ha lo stesso atteggiamento che ebbe la scorsa stagione dopo la partita contro l’Atalanta. Il contesto è cambiato”.