(ID) Tonali, tutto in mano all'Inter. Concorrenza agguerrita. A gennaio...

Un futuro in nerazzurro: questa è la scelta di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia vuole giocare nell'Inter. Vi abbiamo raccontato tutto in esclusiva il 31 maggio, con ampio anticipo. Tonali è pronto al grande salto, nonostante la giovanissima età. Nella sua prima stagione in serie A, il giocatore italiano ha già messo in mostra tutte le sue qualità.

Tecnica, visione di gioco, forza fisica, capacità di difendere e attaccare: il centrocampista moderno. Un giocatore a tutto campo dal futuro assicurato. E l'Inter sta lavorando per chiudere la trattativa con il Brescia.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto un aggiornamento su questa situazione di mercato. Come detto, Tonali ha scelto l'Inter, vuole vestire nerazzurro. E' tutto in mano alla società nerazzurra. L'attenzione è massima perchè dietro all'Inter la concorrenza è agguerrita. In Italia la Juventus, all'estero Psg e Barcellona. Un pressing, un corteggiamento iniziato a gennaio. L'Inter è stato il primo club a muoversi per Tonali.

Avere la volontà del giocatore è decisivo in una trattativa, ma non bisogna abbassare la guardia. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lavorano per trovare l'accordo con Massimo Cellino. Il presidente del Brescia chiede 50 milioni di euro. L'Inter vuole abbassare questa richiesta, con un'operazione da 30/35 milioni di euro. Una trattativa molto simile a quella che l'anno scorso ha portato Nicolò Barella dal Cagliari all'Inter. Inoltre, potrebbero esserci l'inserimento di qualche contropartita.

Il Brescia sta lottando per non retrocedere, il contratto di Tonali scadrà a giugno del prossimo anno. Fattori da tenere in considerazione, nonostante Tonali sia, in prospettiva, uno dei più forti centrocampisti italiani dei prossimi anni. Attesa per la fumata bianca, un accordo tra i due club arriverà.