(ID) Tonali Inter, la mossa della Juventus. I nerazzurri restano davanti

Sandro Tonali vuole l'Inter. Il centrocampista del Brescia ha preso la decisione. I due club sono in trattativa, un'operazione da 30 milioni più bonus. L'Inter ha superato tutta la concorrenza, a partire dalla Juventus.

E' notizia di poco fa, raccolta in esclusiva dalla redazione di interdipendenza.net, che i bianconeri non si sono ancora rassegnati. Nella giornata odierna Paratici farà un rilancio per Tonali. Un tentativo che resterà tale, perchè l'Inter è ampiamente in vantaggio per il centrocampista del Brescia.