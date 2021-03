(ID) Scamacca Inter, la Juventus fa sul serio. E Dybala verso l'addio

In casa Inter i rumors di mercato non mancano mai. E' il turno di Scamacca, attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa, che ha deciso l'ultimo match di campionato giocato dal Grifone contro il Parma. Una doppietta, con uno splendido raddoppio, un tiro dai 25 metri che non ha lasciato scampo a Sepe.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto notizie sul futuro del giocatore. Nessun interesse dell'Inter. E' la Juventus il club più vicino a Scamacca. Già a gennaio i bianconeri potevano portarlo a Torino, poi la decisione di non operare nella sessione invernale.

In casa Juventus da tenere monitorata la situazione di Dybala. Un rinnovo che al momento non è ancora arrivato, un contratto in scadenza nel giugno 2022 e il serio rischio di vedere, nella prossima sessione di mercato, il valore del cartellino scendere inesorabilmente. In caso di mancato rinnovo, Dybala lascerà Torino.