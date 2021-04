(ID), Scamacca e Simy richiesti in Serie A: la situazione

Novità importanti di mercato per quanto riguarda l'attaccante in prestito al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo, Gianluca Scamacca. Il giocatore è seguito da tante società italiane, soprattutto dal Milan che lo vorrebbe affiancare al più esperto Ibrahimovic.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, la strada per arrivare al classe 1999 non sarà facile. Infatti, i 40 milioni paventati dal dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non erano una semplice boutade. La richiesta è questa e le pretendenti sono avvisate.

Novità anche per un altro attaccante che sta facendo benissimo in questa stagione, come il prossimo avversario dell'Inter, Nwankwo Simy. Il Crotone lo valuta 8 milioni di euro e su di lui ci sarebbero ci sono i forti interessamenti di Genoa e dell'Udinese.