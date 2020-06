(ID) Sarr Inter, accordo con l'agente del giocatore. I dettagli

Inter sempre molto attiva sul mercato. Marotta e Ausilio stanno lavorando per rinforzare la squadra di Conte. Molta attenzione sui giovani e parametri zero. Tonali, Kumbulla e ora Sarr. Il giovane difensore centrale del Nizza, capace di giocare anche sull'esterno sinistro, sarebbe molto vicino all'Inter. Un colpo in prospettiva, un colpo a parametro zero.

Operazione confermata. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto in esclusiva ulteriori dettagli. L'Inter ha raggiunto l'accordo con l'agente di Sarr. Ora proporrà il contratto al suo assistito. Una trattativa che non si dovrebbe chiudere in breve tempo, ma l'Inter è interessata al giocatore francese.

Un'idea nata e sottoposta a Marotta, che ha valutato con grande attenzione il tutto. L'Inter potrebbe effettuare un'altra eccellente operazione a parametro zero.