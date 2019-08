(ID) Sanchez Inter, parti più vicine: entro martedì si chiude

Alexis Sanchez attende l'accordo finale tra Inter e Manchester United per arrivare a Milano. Una trattativa più lunga del previsto, ma i due club sono vicini alla chiusura.

Il nodo è l'ingaggio di Sanchez. L'Inter non vuole andare oltre una certa cifra, il Manchester United vorrebbe un po' di più. Una situazione che si sta definendo in positivo per i nerazzurri.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza.net, a meno di altri rallentamenti a sorpresa, Sanchez sarà un giocatore dell'Inter tra lunedì e martedì. Dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, l'attacco dei nerazzurri avrà un ulteriore rinforzo, con Sanchez che ritroverà il suo compagno di squadra.