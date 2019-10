(ID) Reinier coinvolto nell'affare Gabigol? L'ag. Bertolucci chiarisce

Il Flamengo farà di tutto per arrivare a Gabigol, lo ha affermato il vicepresidente del club brasiliano Marcos Braz: "Il Flamengo farà una proposta importante e soddisfacente. Ci impegneremo con ogni mezzo per tenerlo con noi”. La valutazione dell'attaccante si aggira intorno ai 22 milioni di euro. Secondo le ultime voci di mercato, nella trattativa con l'Inter sarebbe potuto rientrare il talentuoso centrocampista Reinier Jesus Carvalho, classe 2002, come Sebastiano Esposito.

La redazione di InterDipendenza.net ha voluto approfondire la vicenda, rivolgendosi direttamente a Giuliano Bertolucci, agente di Reinier, il quale ha smentito categoricamente sia il possibile interesse del club nerazzurro sia un possibile inserimento come contropartita del trequartista nell'operazione Gabriel Barbosa.

Vedremo nei prossimi mesi se la trattativa potrà aprirsi, al momento non sembrerebbero esserci le basi.