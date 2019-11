(ID) Ottime prestazioni, l'Inter lo segue: nerazzurri sulla stella rossoblù

Classe 1998 (compirà 21 anni il prossimo 14 novembre), Kevin Agudelo è la nota positiva nel Genoa di Thiago Motta. Promosso tra i titolari dal nuovo tecnico rossoblù, il giovane centrocampista offensivo colombiano ha attirato l'attenzione di alcuni club grazie alle sue ottime prestazioni.

L'esordio è stato da urlo. Entrato nella ripresa contro il Brescia, con il Genoa sotto 1-0, Agudelo ha messo a segno al 66° la rete del momentaneo pareggio, con uno splendido sinistro a giro, guidando la rimonta del Grifone, che ha portato a casa i tre punti vincendo 3-1. Nel match successivo in casa della Juventus, il centrocampista ha fornito l'assist per il gol del momentaneo 1-1 siglato da Kouamé. Anche ieri sera contro il Napoli, Agudelo è stato tra i migliori in campo.

Prestazioni che non stanno passando inosservate. Secondo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza.net, l'Inter sta seguendo da vicino Agudelo. Ieri sera al 'San Paolo' era presente un osservatore nerazzurro a visionare il giocatore colombiano. Sicuramente, la giovane stella rossoblù ha avuto un ottimo impatto nel campionato italiano. Da vedere se, nelle prossime partite in cui sarà chiamato in causa da Thiago Motta, riuscirà a mantenere alto il livello delle sue prestazioni, ma l'inizio è stato più che positivo.