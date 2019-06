(ID) Milano-Roma, asse di mercato caldo: cosa potrebbe accadere

Il mercato in entrata dell'Inter potrebbe vedere l'arrivo da Roma di qualche giocatore. Soprattutto in casa giallorossa, dove la situazione attuale non è ancora definita, partendo da chi sarà il nuovo tecnico del club capitolino.

Per Edin Dzeko dovrebbe essere tutto fatto. Nella giornata di ieri, il c.t. della Bosnia ha confermato il ritardo di Dzeko legato ad un viaggio a Milano, per concludere il suo passaggio all'Inter. Ora, Inter e Roma dovranno trovare l'accordo economico, ma per l'attaccante bosniaco si attende solo la fumata bianca. Nella scelta di Dzeko, ha influito in maniera importante Ivan Perisic.

Da Roma potrebbero partire anche Aleksandar Kolarov e Lorenzo Pellegrini. Due nomi accostati all'Inter. Il primo per dare un'alternativa a Asamoah sulla fascia sinistra, il secondo per rinforzare il centrocampo. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto notizie a riguardo. Conferme arrivate, non su trattative con i giocatori, ma la possibilità di poterle intavolare, vista la situazione in casa Roma.

Sempre dalla capitale, questa volta in casa Lazio, potrebbe partire Sergej Milinkovic-Savic. Potrebbe accendersi una sfida Inter-Juventus per il centrocampista serbo, premiato come miglior centrocampista della serie A 2018/2019.