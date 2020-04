(ID) Milanese e i retroscena su Ronaldo in diretta con la nostra redazione

Questo pomeriggio la redazione di Inter Dipendenza ha avuto il piacere di ospitare all'interno del proprio video-podcast Mauro Milanese, ex difensore nerazzurro che ci ha svelato dei retroscena inediti.

L'ex n°36, ha esordito col raccontare la reazione della panchina interista dopo il fallo non concesso dall'arbitro Ceccherini di Iuliano su Ronaldo:

"Saltammo in aria. Quell'anno giocavamo con il miglior Ronaldo di sempre, per fortuna vincemmo la Coppa Uefa. Ricordo la reazione di Simoni, colui che mi ha lanciato in Serie A. Non ha detto una parolaccia neanche in quella circostanza. A Ceccherini disse solo "Si vergogni". Un comportamento da uomo d'altri tempi".

Successivamente, Milanese ha fatto il punto sulle condizioni di salute proprio di Gigi Simoni, tecnico che lo ha allenato sia all'Inter che alla Cremonese e che al momento non sta attraversando un ottimo momento di salute:

"E' in una situazione di coma stabile. Questa cosa ha sconvolto un po' tutti, anche se al momento comunque non ci sono né miglioramenti né peggioramenti".

Su Ronaldo e le gesta del brasiliano in allenamento:

"Ha fatto segnare anche me a San Siro all'esordio contro il Lecce. In allenamento Simoni ci diceva che se lo avessimo voluto la domenica, dovevamo evitare di fargli fallo. Aveva la tecnica di un n°10 pur essendo un n°9, faceva il giocoliere. Quando facevamo torello c'era gente come Baggio, Pirlo, Ronaldo. Non potevamo fare entrate sconsiderate".

Chiosa sull'operato di Antonio Conte:

"E' uno dei migliori allenatori in assoluto. Ti dà una motivazione pazzesca per sorpassare l'ostacolo. Con lui fai più punti di quanto speri di fare".