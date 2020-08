(ID) Messi Inter, nessun atto di forza contro il Barcellona. Leo deciderà

La notizia della serata arriva dall'Argentina, rimbalza in Spagna e atterra in Italia. Leo Messi, fuoriclasse del Barcellona, potrebbe lasciare il club spagnolo. Una decisione che, per alcuni addetti ai lavori, sarebbe già stata presa.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto alcune notizie pochi minuti fa. Una situazione diversa rispetto a quella raccontata dai media fino ad ora.

Non è nel costume della famiglia Messi fare queste cose, questi proclami. Da sempre Jorge Messi, padre e agente di Leo Messi, insieme agli avvocati che curano gli interessi del calciatore argentino, hanno sempre agito con grande trasparenza nei confronti del Barcellona.

E' chiaro che, se Messi decidesse di interrompere il suo rapporto con il club catalano, per provare una nuova esperienza in un altro campionato, si incontreranno e ne parleranno.

Per il Barcellona questa potrebbe essere un'operazione che potrebbe consentire un respiro economico per programmare anche le successive stagioni. Messi potrebbe avere nuovi stimoli, nuovi obiettivi da raggiungere, qualsiasi possa essere la nuova squadra del fuoriclasse argentino nel caso in cui Leo decida di lasciare il Barcellona.