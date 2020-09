(ID) Mercato Inter, sono altre le priorità. Possibili operazioni col Genoa

Il mercato in entrata dell'Inter è cambiato completamente. L'ultima riunione tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra ha portato a nuove priorità, a nuovi obiettivi. Da Tonali e Kumbulla, siamo passati a Kolarov, Vidal e Darmian.

Investimenti mirati su giocatori pronti, con esperienza e vincenti. Giocatori che possano alzare il livello qualitativo della squadra. Priorità di mercato cambiate, così come la situazione di Pinamonti.

L'Inter non riporterà a Milano il giovane attaccante. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto in esclusiva notizie sul mercato nerazzurro. Pinamonti è un calciatore che avrà un futuro, in casa Inter sono convinti, ma al momento ci sono altre priorità. L'attaccante del Genoa non rientra nei piani di Conte. A breve si parlerà con il Genoa, con cui l'Inter ha buoni rapporti e si potrebbero chiudere altre operazioni.