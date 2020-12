(ID) Mercato Inter, situazione Vecino-Gagliardini: uscita a centrocampo

In attesa che apra ufficialmente la sessione invernale del calciomercato, in casa Inter si lavora per trovare le giuste soluzioni. A centrocampo ci saranno i movimenti più importanti, un reparto quasi da rifondare.

Dopo la cessione in prestito secco di Nainggolan al Cagliari (manca l'ufficialità), aggiorniamo la situazione di Vecino e Gagliardini. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Vecino resterà all'Inter, mentre Gagliardini potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima sessione di mercato.

Dopo aver raccontato il 21 dicembre, con ampio anticipo, del forte interesse per Gomez e dell'Inter davanti a tutta la concorrenza per il trequartista argentino, Gagliardini potrebbe rientrare in questa operazione. Seguiranno aggiornamenti appena ne avremo.