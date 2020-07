(ID) Mercato Inter, seguito Rovella: derby col Milan

L'Inter è sempre attiva sul mercato. Grande lavoro della dirigenza nerazzurra, con il primo colpo messo a segno: l'arrivo di Hakimi. Seguiranno altri arrivi nella prossima sessione di mercato, ma non manca un occhio di riguardo per i giovani emergenti.

Tra questi, Rovella è un profilo interessante. L'esordio in serie A da titolare proprio contro l'Inter. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto in esclusiva la notizia dell'interesse del club nerazzurro per il giovane calciatore del Genoa. C'è anche il Milan sul giocatore, con il club rossonero avanti in questo momento. Marotta ci proverà.

Classe 2001, farà 19 anni il prossimo 4 dicembre, Rovella è passato dall'Under 17 alla Primavera del Grifone. Quest'anno l'esordio in serie A, con l'Inter nel destino. Esordio assoluto a 'San Siro', nel match d'andata vinto dai nerazzurri 4-0. Esordio dal primo minuto con la maglia del Genoa nel match di ritorno giocato contro l'Inter. Che il futuro sia nerazzurro?