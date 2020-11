(ID), Mercato Inter: scambio Eriksen-Xhaka, cosa c'è di vero

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato di un’ipotesi di scambio tra l’Inter e l’Arsenal che vedrebbe coinvolti i centrocampisti Christian Eriksen e Granit Xhaka, che vorrebbe lasciare i Gunners dopo l’arrivo nella sua posizione di campo –anche se con caratteristiche differenti – di Thomas Partey dall’Atletico Madrid.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento tra gli entourage dei due calciatori e le società non c’è stato nessun contatto, quindi non esiste una trattativa.

Il futuro ci dirà se ci saranno sviluppi in tal senso, ma ad oggi non c’è assolutamente nulla in essere.