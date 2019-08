(ID) Mercato Inter, pronta nuova offerta per Milinkovic-Savic: è l'obiettivo

L'Inter prova a piazzare un altro colpo, il nome è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, che ha giocato da titolare ieri sera nell'esordio in campionato contro la Sampdoria, è l'obiettivo a centrocampo dei nerazzurri.

Una trattativa difficile, ma Giuseppe Marotta vuole regalare ad Antonio Conte il calciatore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza.net nelle ultime ore, domani il dirigente nerazzurro alzerà l'offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic e proverà a chiudere questa operazione di mercato.

Claudio Lotito, numero uno della Lazio, non vuole contropartite, solo cash. Cadrà il muro biancoceleste? Non si sa, ma Marotta ci sta provando. Milinkovic-Savic è un giocatore molto apprezzato dal tecnico nerazzurro Conte. Con il centrocampista, l'Inter alzerebbe la qualità del reparto, potendo contare anche su un calciatore forte fisicamente. Per una squadra che ha iniziato la rincorsa a Juventus e Napoli.