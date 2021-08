(ID) Mercato Inter, occhi puntati sul giovane gigante del Pisa

L'Inter osserva Lorenzo Lucca, giovane attaccante del Pisa. L'esordio in serie B è arrivato il 22 agosto scorso, ma è stata la seconda presenza a portarlo alla ribalta. Entrato al 54° in Pisa-Alessandria, l'attaccante ha messo a segno la doppietta decisiva con due bellissime reti (80° e 85°).

Secondo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza, un osservatore dell'Inter era presente all'Arena Garibaldi per visionarlo.

Lucca parte dalla primavera del Torino (stagione 2019/2020) poi passa al Palermo in serie D. Inizia seriamente a fare parlare di sé nella passata stagione sempre a Palermo in serie C: 27 presenze e 13 reti. Ora, come detto, è al Pisa in serie B.

Lucca è una punta centrale molto fisica. Alto 2,01 metri ha dimostrato di avere una buona tecnica e una grande forza fisica come nell'azione del secondo gol segnato contro l'Alessandria.