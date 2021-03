(ID) Mercato Inter, occhi in Ligue 1: seguito Soumaré

Inter protagonista sul campo, con la squadra di Antonio Conte prima in classifica, Inter protagonista sul mercato. Aspettando di definire la situazione societaria, in esclusiva ve ne abbiamo parlato, con BC Partners e Suning vicini all'accordo, il club nerazzurro continua il lavoro sul mercato, alla ricerca di quei giocatori che possano alzare, ulteriormente, il livello della rosa.

Sempre in esclusiva, vi abbiamo parlato di Georgino Wijnaldum. Venerdì scorso abbiamo raccolto la notizia che l'Inter ha bloccato il giocatore per la prossima stagione. Il centrocampista olandese del Liverpool non ha rinnovato il contratto con il club inglese e l'Inter è molto avanti nella corsa a Wijnaldum.

La dirigenza nerazzurra è attiva a centrocampo. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto in esclusiva la notizia che il club nerazzurro sta seguendo da tempo Boubakary Soumaré, centrocampista del Lille, squadra che attualmente guida la Ligue 1.

Centrocampista 22enne, nato il 27 febbraio 1999, Soumaré è un giocatore fisico, alto 1,88 m, nazionale Under 21 francese e titolare nel Lille di Galtier. Tanti club interessati al giovane calciatore, soprattutto in Premier League. Seguiranno aggiornamenti, vedremo se l'Inter, nella prossima sessione di mercato, farà un'offerta al club francese, per assicurarsi un centrocampista fisico, tra i migliori prospetti del calcio francese.