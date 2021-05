(ID) Mercato Inter, Musso nel mirino: colloquio con l'agente del giocatore

L'Inter campione d'Italia sta programmando il futuro. Ancora quattro partite al termine della stagione, ma in casa nerazzurra si sta lavorando per programmare il futuro. Una situazione economica difficile, ma questa è per tutti i club.

Nella lista dei dirigenti nerazzurri c'è il nome di Musso, portiere dell'Udinese. La nostra redazione ha raccolto la notizia dell'incontro tra l'Inter e l'agente del calciatore. Sul portiere dell'Udinese c'è l'interesse anche della Roma. Musso è cresciuto molto dal suo arrivo in Italia, la sua valutazione è importante, ci sarà da capire che cosa vorrà fare il club friulano: cederlo ora o tenerlo ancora una stagione.