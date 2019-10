(ID) Mercato Inter - Musso e Lasagna, cosa c'è di vero: parla il DT Marino

Nonostante alla sessione di mercato invernale manchino ancora un paio di mesi, i rumors di mercato che vedono l'Inter protagonista sono già partiti da qualche settimana.

Di nomi accostati ai nerazzurri ne sono stati fatti parecchi, tra cui il portiere dell'Udinese Juan Musso (ottimo prospetto per l'eventuale eredità di Samir Handanovic) e l'attaccante Kevin Lasagna, quest'ultimo visto come potenziale alternativa a Romelu Lukaku.

Per capirne di più, InterDipendenza.net ha contattato il Direttore dell'Area Tecnica bianconera Pierpaolo Marino che però ha negato ogni possibile contatto con i nerazzurri per i due giocatori. "Non è vero niente". E' stata questa la risposta dell'ex dirigente di Atalanta e Napoli ai microfoni della nostra redazione.