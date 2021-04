(ID) Mercato Inter, interessa un parametro zero in serie A

L'Inter continua la sua fantastica cavalcata in campionato. La squadra di mister Antonio Conte è molto vicina all'obiettivo finale. Un gruppo forte, unito, plasmato dal tecnico italiano. E per il futuro, l'Inter vorrà essere sempre più competitiva, dando profondità alla rosa, migliorando in qualità e quantità.

Il mercato dei parametri zero si fa interessante. In un momento economico molto complicato, non solo per il calcio, la ricerca dei giocatori con il contratto in scadenza sta diventando quasi priorità.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'Inter sta seguendo Nikola Maksimovic. Il difensore del Napoli è in scadenza di contratto. In questo momento è libero di firmare per qualsiasi altro club. Maksimovic piace a Conte. Difensore centrale, potrebbe essere utile nel turnover.

Secondo le nostre notizie, non c'è solo il club nerazzurro sul calciatore serbo. Attualmente, guadagna 1,2 milioni di euro a stagione. Diverse offerte per il calciatore, che dovrà decidere il suo futuro.