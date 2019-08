(ID) Mercato Inter, incontro con la Lazio per Milinkovic-Savic: la situazione

L'Inter punta Milinkovic-Savic per rinforzare il centrocampo. Marotta è al lavoro per il giocatore della Lazio. Dopo il mancato trasferimento al Manchester United, il giocatore biancoceleste è seguito dai nerazzurri e dal Psg.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto nella giornata odierna alcune informazioni sul possibile passaggio di Milinkovic-Savic all'Inter. Ieri sera i due club si sono incontrati per parlare del centrocampista.

Fumata nera al momento, l'accordo non è stato raggiunto. L'Inter ci proverà ancora, Milinkovic-Savic potrebbe essere un nuovo rinforzo per Conte, per dare vigore al centrocampo nerazzurro.