(ID) Mercato Inter, Darian Males verso la cessione in prestito?

Negli ultimi giorni si sono fatte più insistenti alcune voci di mercato che vedono come protagonista l'attaccante classe 2001 dell'Inter Darian Males.

Il diciannovenne svizzero è attualmente in prestito al Genoa, dove però ha trovato pochissimo spazio. Per lui ci sarebbe l'opportunità, sempre in prestito, di fare ritorno nel campionato svizzero, al Basilea, dato che il mercato elvetico chiuderebbe il 15 febbraio.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di InterDipendenza.net, la volontà del calciatore e dell'entourage sarebbe quella di restare al Genoa, difficile, al momento, un possibile ritorno in Svizzera.