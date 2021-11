(ID) Mercato Inter, contatto con Tolisso! Onana e Handanovic: la situazione

L'Inter su Corentin Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco.

È questa l'esclusiva di mercato raccolta dalla redazione di interdipendenza.net. C'è stato il contatto tra il club nerazzurro e Tolisso, libero dal 1° gennaio di firmare con un altro club. Il contratto del calciatore scadrà a giugno 2022. Tolisso vuole una nuova esperienza, l'Inter si sta muovendo: è un'occasione di mercato. Dopo essersi affermato nel Lione, il passaggio al Bayern Monaco, dove nelle prime stagioni Tolisso è un punto di riferimento del centrocampo bavarese. Una serie di infortuni hanno bloccato la crescita calcistica del giocatore, ma le sue qualità non sono in discussione.

Non solo Tolisso, l'Inter sta chiudendo un'altra operazione di mercato. Tutto fatto per Andre Onana, portiere dell'Ajax. Manca solo la firma sul contratto. E Handanovic? Il capitano nerazzurro sarà il dodicesimo nella prossima stagione. Rinnovo al ribasso, circa la metà dell'attuale ingaggio. Handanovic resterà: non solo esperienza da mettere al servizio dei compagni più giovani, anche una presenza importante nello spogliatoio.