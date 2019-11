(ID) Mercato Inter, Allan a Milano? La posizione dei nerazzurri

Il periodo negativo in casa Napoli sta portando a molte voci di mercato che riguardano da vicino alcuni calciatori della squadra guidata da Ancelotti. Tra questi Allan, centrocampista brasiliano che sta disputando la quinta stagione con la maglia del Napoli.

Le voci di mercato accostano il nome di Allan a Inter e Juventus. Il calciatore potrebbe cambiare squadra al termine della stagione, con i due club italiani interessati. Sarri conosce molto bene Allan, mentre i nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi nel reparto di centrocampo.

Allan non è una priorità per l'Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza.net, il centrocampista non è in cima alla lista di Marotta. In quel ruolo (Allan è più difensivo che offensivo), i nerazzurri cercheranno un altro profilo che alzi la qualità del centrocampo della squadra di Conte. Allan è più vicino alla Juventus, dove ritroverebbe Sarri.