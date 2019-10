(ID) Mercato Inter, a gennaio grossa cessione. In entrata, per ora, nulla

Un infortunio pesante in casa Inter, quello di Alexis Sanchez, che toglie ad Antonio Conte un giocatore capace di aggredire gli spazi e la profondità. Una tegola per i nerazzurri, con l'attaccante cileno che rientrerà ad inizio 2020.

Un infortunio che ha di fatto bloccato a Milano Sebastiano Esposito. La giovane stella dell'Inter e dell'Italia Under 17 salterà il mondiale che inizierà tra pochi giorni in Brasile. L'Inter torna sul mercato dopo il ko di Sanchez? No. Secondo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza.net, al momento la società nerazzurra non ha previsto a gennaio l'arrivo di un giocatore nonostante l'infortunio di Sanchez.

In uscita, invece, ci sarà la cessione di Gabriel Barbosa, detto Gabigol. Una grossa cessione per l'Inter, che potrebbe veder entrare nelle proprie casse una cifra importante per il miglior marcatore del campionato brasiliano, che ha ritrovato anche la maglia della nazionale.