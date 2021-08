ID - Marotta allo Sheraton: vi spieghiamo cosa sta succedendo

Ultime ore di mercato e poi si parlerà soltanto di campo. In questi ultimi due giorni, saranno tanti i movimenti in entrata ed in uscita per le varie squadre di Serie A che dovranno sistemare i tasselli mancanti per avere le proprie rose competitive in vista della stagione appena cominciata. Via vai di agenti e direttori sportivi, all’Hotel Sheraton, che ospita queste ultime giornate di mercato, tanto che, in molti, si chiedono se anche l’Inter farà qualcosa in tal senso.

Ad avvalorare queste domande, anche la presenza, di questa mattina, proprio allo Sheraton, del direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, e dell’amministratore delegato, Beppe Marotta. Operazioni in vista? Non secondo quanto raccolto dalla nostra redazione. Infatti, la presenza dei due dirigenti interisti sarebbe stata soltanto per presenziare all’evento di formazione A.di.se (Associazione Direttori sportivi e Segretari) di cui Beppe Marotta è presidente e di cui è membro Piero Ausilio.

Nessuna indiscrezione di mercato, dunque, come era circolato stamane. Vedremo, poi, se nelle ore successive ci sarà spazio per un ultimo colpo last minute oppure se, i soldi risparmiati per eventuali operazioni in entrata, verranno utilizzati per avviare le trattative dei gioielli interisti come Barella, Skriniar, de Vrij e Brozovic, dopo aver praticamente conlcuso quello per Lautaro.