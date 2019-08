(ID) Marotta all'assalto di Milinkovic-Savic: inizio settimana importante

Un altro colpo per l'Inter di Antonio Conte. Giuseppe Marotta vuole portare a Milano Sergej Milinkovic-Savic. È lui l'obiettivo a centrocampo. Quantità e qualità, un mix che il centrocampista biancoceleste garantirebbe, alzando il livello della squadra nerazzurra.

Il presidente Claudio Lotito ha dichiarato tempo fa che, davanti ad un'offerta soddisfacente, Milinkovic-Savic può lasciare la Lazio. L'Inter potrebbe affondare il colpo.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza.net, nei primi giorni della prossima settimana, probabilmente da martedì in poi visto l'impegno in campionato contro il Lecce, l'Inter presenterà un'offerta importante alla Lazio.

Marotta è pronto ad alzare il tiro per convincere il club romano. Non sarà semplice, ma l'Inter c'è per Milinkovic-Savic.