(ID) Marcos Alonso e Vidal all'Inter? Recalcati svela tutta la verità

Ospite del nostro video-podcast "La Voce Nerazzurra" in onda alle 18:30 sulla nostra pagina Facebook, lo storico commentatore Christian Recalcati ha parlato soprattutto di mercato soffermandosi su due nomi: quello di Arturo Vidal del Barcellona e quello di Marcos Alonso del Chelsea.

Partendo dal centrocampista cileno, Recalcati ha detto: "Vidal è uno dei primi nomi che si fanno. Stando a quello che so io, non è mai stato trattato. Chiudiamo ogni rapporto con Vidal. Quando la nostra proprietà è venuta a conoscenza che il costo del suo cartellino è intorno ai 20 milioni di euro e lui percepisce 9 milioni di euro annui ha detto a Conte che non si fanno investimenti per calciatori con più di 30 anni. Giroud ad esempio viene trattato perché c'è la possibilità di ingaggiarlo a costo zero. Dunque cancellate tutti quei calciatori over 30 che percepiscono stipendi monstre".

Successivamente, l'attenzione del cronista si è spostata su Marcos Alonso, esterno che tanto piace ad Antonio Conte e che ha allenato ai tempi dell'esperienza londinese con il Chelsea. Queste le sue parole sullo spagnolo: "Non posso dare la certezza al 100% ma giù di lì: il nuovo terzino dell'Inter sarà lui. Questo lo posso dire".