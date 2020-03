(ID) Maglia Inter - Addio a Pirelli già dalla prossima stagione? Non ancora

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che l'Inter potrebbe abbandonare Pirelli già dalla prossima stagione, la 2020/2021. Secondo quanto raccolto da InterDipendenza.net, lo storico sponsor dei nerazzurri, con il quale sono legati dal lontano 1995/96, sarà sostituito solamente al termine del contratto di sponsorship, nel 2021, non prima come ipotizzato da alcune testate. Un'eventuale rescissione sarebbe una strada difficilmente percorribile. Infatti le nuove maglie, che solitamente vengono prodotte circa un anno prima dell'uscita in commercio, presentano già lo sponsor Pirelli, un repentino cambio complicherebbe, e non di poco, i piani produttivi del brand statunitense.

Oltre a quanto raccolto dalla nostra redazione, a tal proposito, il noto sito FootyHeadlines ha postato la prima foto della nuova casacca home, la zig zag, sponsorizzata Pirelli per l'appunto.

L'azienda di pneumatici versa nelle casse dell'Inter 19 milioni di euro, una cifra piuttosto bassa per una squadra che ha ambizioni elevate come i nerazzurri. Per questo motivo l'addio, almeno come sponsorizzazione sulle maglie da gara, sarà inevitabile.