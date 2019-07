(ID) Lukaku Inter, non è ancora finita: nerazzurri avanti per un motivo

Romelu Lukaku è sempre più vicino a lasciare il Manchester United. L'attaccante belga, che sta saltando gran parte della preparazione, potrebbe venire a giocare in Italia.

L'Inter lo segue da tempo, è l'obiettivo numero uno in attacco per il club nerazzurro. Pupillo di Conte. La Juventus è entrata nella corsa a Lukaku, proponendo uno scambio con Paulo Dybala. Nella giornata odierna, l'agente del fantasista bianconero è andato a Manchester per discutere con il club inglese. Juventus in sorpasso? Così non è.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza.net, l'Inter è ancora davanti nella corsa a Lukaku. Il giocatore ha da tempo l'accordo con il club nerazzurro e non vede l'ora di poter lavorare con Antonio Conte, che segue l'attaccante già dai tempi del Chelsea. L'Inter non ha ancora trovato un accordo con il Manchester United, ma la volontà di Lukaku è quella di vestire nerazzurro.