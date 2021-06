(ID) Lazaro pedina di scambio per Kostic? Parla l'agente dell'austriaco

“Valentino Lazaro non rientra in nessun affare”. Poche ma dirette parole quelle pronunciate, in esclusiva per InterDipendenza, da Max Hagmayr agente dell’esterno austriaco.

Quindi? Quindi viene da escludere che il 25enne di Graz possa essere una delle possibili ‘pedine di scambio’ (più soldi ovviamente) per arrivare a Filip Kostić. Quest'ultimo con la maglia Eintracht Francoforte, negli ultimi 3 anni, ha collezionato 97 presenze e 14 reti. L'Eintracht, club che detiene il cartellino del serbo, ad oggi lo valuta non meno di 30 milioni di euro.

L’Inter, a quanto raccontano in Germania, è fortemente interessata a Kostić. Però nell’affare non sarà inserito, come invece sussurrato da qualcuno nelle ultime ore, Lazaro. Perché? Perché il suo agente è stato chiaro: “Valentino non rientra in nessun affare”