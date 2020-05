(ID) Lazaro, parla l'agente: "Ha un contratto con l'Inter. Dopo vedremo"

Arrivato a Milano la scorsa estate dall'Herta Berlino, dopo soli sei mesi Valentino Lazaro è stato girato in prestito con diritto di riscatto agli inglesi del Newcastle.

Per capirne di più sul futuro dell'austriaco, la redazione di Inter Dipendenza ha contattato in esclusiva Max Hagmayr. Queste le parole del procuratore di Lazaro circa il futuro del proprio assistito: "Valentino ha un contratto con l'Inter. E' stato mandato in prestito al Newcastle ma poi è arrivato il virus. Futuro? Vedremo cosa succederà più avanti".

Insomma, poche parole ma che fanno intuire come la situazione sia ancora tutta da definire. L'esterno classe 1996 è stato pagato dal club di Via della Liberazione poco più di 20 milioni di euro. Un investimento non indifferente ma che comunque per il futuro può rivelarsi utile.