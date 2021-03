(ID) Lazaro Inter, l'agente predica calma: "Presto per parlare di futuro"

Se in mattinata in Italia si è vociferato che il Borussia Moenchengladbach potrebbe non riscattare Valentino Lazaro dall'Inter per i numerosi infortuni, l'agente dell'esterno austriaco, Max Hagmayr, ai nostri microfoni ha spiegato come stanno le cose.

"Valentino ha subìto due infortuni muscolari: uno durante il precampionato e uno durante la sosta invernale. In realtà ultimamente ha preso una botta al quadricipite e il CT dell'Austria non ha voluto rischiarlo per le prossime due partite. Valentino sta bene. Parlare di quello che farà in estate adesso è prematuro".

Queste le parole del procuratore di Lazaro che testimoniano come il suo assistito stia bene fisicamente. Dunque, nessun caso relativo a problemi muscolari o quant'altro.