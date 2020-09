(ID) Lautaro Real Madrid: non c'è nulla. A breve il rinnovo

I rumors di Lautaro Martinez in ottica Real Madrid non trovano riscontri. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto, pochi minuti fa e in esclusiva, un aggiornamento su queste voci.

Non c'è assolutamente nulla. A breve sarà prolungato il contratto dell'attaccante nerazzurro, notizia che abbiamo riportato sempre in esclusiva il 6 luglio scorso. Aumento di ingaggio per Lautaro con possibile aumento della clausola rescissoria.