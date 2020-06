(ID) Lautaro Neymar, tutta la verità. Non solo soldi, c'è dell'altro

Lautaro o Neymar? Il Barcellona ha deciso: se sarà possibile, il prossimo colpo di mercato vedrà l'arrivo in Spagna di uno dei giocatori. Sono settimane che il nome di Lautaro è su tutti i quotidiani sportivi spagnoli, con prime pagine dedicate all'attaccante dell'Inter. Una pressione costante dei media: ma solo in Spagna.

La situazione di Lautaro è molto semplice, come ha spiegato a Sky Sport Marotta. Il calciatore ha una clausola fino al 7 luglio di 111 milioni di euro, se il Barcellona offrirà questa cifra all'Inter, il centravanti argentino andrà in Spagna, altrimenti resterà in nerazzurro. Patrimonio del club, Lautaro è un punto fermo dalla squadra di Conte. Marotta ha anche dichiarato che, in caso di addio di Lautaro, in attacco arriverà un top player.

Torniamo un attimo indietro, precisamente al 15 maggio scorso. In quel giorno vi abbiamo raccontato in esclusiva che Lautaro non è la prima scelta del Barcellona. Il club spagnolo punta dritto su Neymar. E' il fuoriclasse brasiliano l'obiettivo numero uno. Il padre agente di Neymar ha già parlato nei mesi scorsi con i dirigenti spagnoli e il figlio vuole tornare a vestire la maglia del Barcellona.

Passano i giorni, nessuno ne parla, ma noi continuiamo ad avere notizie sul Barcellona deciso a prendere Neymar, con Lautaro sempre più distante. Il 4 giugno nuova esclusiva: Neymar è l'obiettivo di mercato del Barcellona. Il club catalano punterebbe Lautaro solo nel caso in cui non riesca ad arrivare all'asso brasiliano.

Ieri Francesc Aguilar, giornalista di Mundo Deportivo, ha commentato chiaramente che il presidente del Barcellona Bartomeu punta su Neymar e non su Lautaro, come detto da noi già un mese fa. Aguilar ha aggiunto un dettaglio molto importante: Neymar porterebbe in Spagna molti sponsor e il suo ritorno sarebbe una notizia di livello mondiale, con tutto il giro d'affari che muoverebbe il calciatore del Psg.

Inoltre, Neymar viene visto come l'erede di Messi, non solo come giocatore top player, ma come uomo immagine del Barcellona. In questo momento, Lautaro non è tutto questo.

Oggi, un'altra importante dichiarazione del giornalista di Mundo Deportivo. Il Barcellona ha raffreddato molto la pista che porta a Lautaro, puntando con discrezione su Neymar. Non ha fretta il club spagnolo, visto che il mercato si chiuderà ad ottobre. L'urgenza è quella di vendere qualche giocatore o fare operazioni per avere la possibilità di portare nuovamente Neymar in Spagna.

Le mosse del Barcellona sono chiare. Il presidente Bartomeu vuole Neymar. Non è solo una questione di soldi (il Barcellona avrebbe un ritorno molto importante a livello economico), ma di immagine, di visione mondiale. E Neymar è il fuoriclasse, tolto Mbappé irraggiungibile, che darebbe nuovamente vitalità a tutto l'ambiente catalano.

Sarà un mese importante, fino alla scadenza della clausola di Lautaro, ma l'obiettivo principale del Barcellona è Neymar.