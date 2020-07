(ID) Lautaro Inter, smentita alle voci spagnole: offerta non pervenuta

Ogni giorno, senza sosta, Lautaro Martinez dall'Inter al Barcellona. E' così in Spagna, dove quotidiani sportivi e radio, quotidianamente, scrivono e parlano di accordi raggiunti per l'arrivo di Lautaro.

La situazione non è così. La redazione di interdipendenza.net, che vi aggiorna da metà maggio sul futuro dell'attaccante argentino, ha raccolto in esclusiva un'altra notizia importante. Tanto rumore, tanto parlare, ma non è arrivata nessuna offerta ufficiale a Milano.

Ad oggi, l'Inter non ha ricevuto nessuna offerta dal Barcellona per Lautaro. E sicuramente, per l'addio del centravanti nerazzurro, servirà un'offerta irrinunciabile. Difficilmente arriverà. E l'Inter ha pronto il rinnovo di contratto per Lautaro.