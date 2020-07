(ID) Lautaro Inter, non ci sono forzature: serenità in casa nerazzurra

Non c'è sosta sui rumors di mercato intorno a Lautaro Martinez, soprattutto in Spagna, col giocatore accostato con insistenza al Barcellona. Nelle ultime ore, sempre in terra spagnola, rimbalzano notizie di un pressing di Lautaro sull'Inter per essere ceduto nella prossima sessione di mercato.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto importanti notizie su questa situazione. Lautaro non ha mai chiesto di andare via, non sta forzando con l'Inter, non sta costringendo il club nerazzurro a cederlo nel prossimo mercato.

Per l'attaccante nerazzurro è pronto il rinnovo del contratto. La situazione di Lautaro la stiamo raccontando da metà maggio, ribadendo che il giocatore non ha mai chiesto di essere ceduto, nonostante le lusinghe del Barcellona. In casa catalana, il primo obiettivo di mercato resta il ritorno di Neymar.