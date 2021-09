(ID) L’Inter piomba sul nuovo Toni: operazione possibile già a gennaio

Gli occhi dell'Inter su Lorenzo Lucca. Lo scorso 29 agosto, in esclusiva come potete leggere qui, vi abbiamo parlato dell’interesse nerazzurro per il talentoso attaccante. Ieri, lunedì 6 settembre, Tuttosport ha ribadito la notizia.

Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori novità. La società ha infatti ricevuto la relazione su Lucca. Si tratta di un giocatore non solo forte fisicamente, grazie anche alla sua altezza (2,01 metri, ndr) ma con coordinazione e movimenti di un calciatore pronto.

Lucca, l’anno scorso, si è fatto notare in serie C con la maglia del Palermo. In Sicilia l'hanno battezzato come il nuovo Luca Toni.

Oltre all’Inter, sull’attaccante ci sono gli occhi di Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina. I nerazzurri si sono mossi in anticipo e seguiranno per tutta la stagione il centravanti del Pisa. Se dovesse continuare a fare bene, non si esclude a gennaio un'operazione per bloccare il calciatore e lasciarlo crescere a Pisa.