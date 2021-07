(ID) L'Inter accelera per il giocatore. Inzaghi lo vuole a tutti i costi

(ID) Nel corso di questa estate, per sua stessa ammissione, Marotta sarà obbligato a fare ricorso alla fantasia per rinforzare la squadra da mettere a disposizione del nuovo allenatore Inzaghi. Usare la fantasia significa anche (e forse soprattutto) cercare quei giocatori che arriverebbero con formule che consentano alla società di non investire risorse cospicue. Per questa ragione un nome caldo non può non essere Keita Balde.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Marotta starebbe tentanto di prendere l'attaccante in tutti i modi. I motivi sono diversi. Innanzitutto il Monaco se ne priverebbe anche in prestito, come ha fatto nelle ultime due stagioni (prima proprio all'Inter e poi alla Sampdoria). Questo permetterebbe all'Inter di avere una nuova risorsa in attacco spendendo praticamente zero. Poi i rapporti tra il giocatore e il tecnico sono ottimi.

Il senegalese ha vissuto con Inzaghi, ai tempi della Lazio, la sua stagione migliore, e nel caso tornasse a Milano avrebbe il vantaggio di conoscere già il gioco del mister. E quest'ultimo vorrebbe ritrovare Keita in quanto al momento gli "affidabili" nel reparto sono soltanto due, ossia Lukaku e Lautaro. Pinamonti non è ritenuto pronto, e potrebbe partire. Mentre Sanchez, che per caratteristiche piace molto ad Inzaghi, non offre sufficienti garanzie dal punto di vista fisico.