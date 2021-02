(ID) L'agente di Agoumé: "Tanti club interessati. Lui ha un obiettivo"

Lucien Agoumé è stato al centro di numerose voci di mercato. Bayern Monaco, su tutti, e altre importanti squadre europee sarebbero interessate al talento francese di proprietà dell'Inter.

Allo Spezia il centrocampista classe 2002 sta dimostrando le sue grandi qualità, doti che aveva già messo in mostra in qualche spezzone di gara con la maglia nerazzurra, in particolare nel post lockdown.

La redazione di InterDipendenza.net ha contattato, in esclusiva, Djibril Niang, agente di Lucien Agoumé. Il procuratore del giovane ha confermato le voci: "Lucien ha tanti club interessati a lui" ; ma allo stesso tempo ha anche aggiunto: "Ora siamo concentrati sul finale di stagione con lo Spezia. L'obiettivo è quello di tornare più forte di prima e di essere in rosa la prossima stagione con l'Inter. Ma nel calcio mai dire mai. Vedremo".