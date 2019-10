(ID) L'ag. di Lazaro prende posizione: "Non mi diverto a dover..."

Nella giornata di ieri si è sentito parlare di un possibile ritorno all'Herta Berlino, a causa del basso minutaggio con l'Inter, di Valentino Lazaro.

La redazione di InterDipendenza.net ha intervistato l'agente dell'esterno nerazzurro, Maximilian Hagmayr.

"Innanzitutto è una notizia falsa e non mi diverto a dover reagire a questa assurdità. In realtà non ci sono state discussioni in questa direzione. Al contrario, Valentino vuole e dimostrare di essere un giocatore adatto all'Inter e aiutare la squadra a vincere lo scudetto".

Il procuratore, in merito ai rapporti del suo assistito con Antonio Conte ha anche aggiunto: "Valentino è contento con Conte, è un grande allenatore ed una grande persona".

Si ringrazia Maximilian Hagmayr per la disponibilità mostrata.