(ID) L'Ag. di Eriksen lascia la porta aperta all'Inter: "E' un grande club"

Negli ultimi anni l'Inter sta lavorando molto sul mercato degli svincolati, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah e Diego Godin sono arrivati tutti e tre a parametro zero. I nerazzurri sembrerebbero aver messo gli occhi sul talento danese del Tottenham, con contratto in scadenza a giugno 2020, Christian Eriksen.

La redazione di InterDipendenza.net ha chiesto a Martin Schoots, agente del centrocampista degli Spurs maggiori informazioni.

In Italia si parla di un interesse dell'Inter nei confronti di Eriksen. Potrebbe essere effettivamente un'opzione a giugno a parametro zero? L'Ingaggio di Josè Mourinho potrebbe cambiare le carte in tavola (eventuale rinnovo)?

"Difficile per me entrare nei dettagli, sicuramente l'Inter è un grande club.

L'ingaggio di dirigenti ed allenatori di primo livello è un segno di grande ambizione. Vediamo cosa accadrà".

Schoots non chiude definitivamente la porta ai nerazzurri, ma l'ingaggio di un tecnico del calibro e dalle ambizioni di Mourinho potrebbe far cambiare idea ad Eriksen.

Si ringrazia Martin Schoots per la disponibilità mostrata.