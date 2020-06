(ID) Kumbulla Inter, si tratta col Verona. Il possibile scenario

Marash Kumbulla è un obiettivo dell'Inter. Il giovane difensore del Verona è la prima scelta in difesa dei nerazzurri. L'Inter segue Kumbulla da gennaio, la concorrenza è alta per il calciatore albanese, ma il club nerazzurro è avanti a tutti.

Si parla di un inserimento della Juventus, di un'offerta di 32 milioni di euro. Le notizie raccolte in esclusiva dalla redazione di interdipendenza.net raccontano della trattativa tra Inter e Verona per Kumbulla. I due club continuano a sentirsi per trovare l'accordo finale per il difensore. Sono stati dettati dei termini e l'Inter farà un'offerta al Verona.

Il club scaligero valuta Kumbulla circa 30 milioni di euro. L'Inter potrebbe abbassare la richiesta economica del Verona inserendo nella trattativa qualche contropartita. Alla corte di Juric ci sono Dimarco e Salcedo, il secondo arrivato a Verona in un'operazione di mercato che ha visto anche il Genoa protagonista.

Dimarco e Salcedo potrebbero restare a Verona anche l'anno prossimo. Da considerare anche Esposito. Il giovane talento nerazzurro sta discutendo il rinnovo di contratto con l'Inter. Una possibile soluzione futura è il suo prestito per giocare con continuità in serie A. Verona potrebbe essere la piazza giusta per fare esperienza nella massima serie nazionale.

L'Inter è in pole per Kumbulla. Il club tratta con il Verona. Il difensore albanese andrebbe a rinforzare il reparto difensivo. Giovane, ma sta dimostrando in questa stagione tutte le sue potenzialità. Un investimento che segue il progetto Suning: giovani forti di prospettiva, pronti per giocare nell'Inter. Non solo, l'Inter non è solo questo. Marotta e Ausilio lavorano per portare a Milano grandi campioni, come abbiamo visto negli ultimi tempi. Il mix vincente tra gioventù ed esperienza.